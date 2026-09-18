Отряд ЮИД «Дорожный патруль» Добринской средней школы №2 вместе с руководителем Ю.Н. Улыбышевой принял участие в акции «Дорога без лайков!»

Её цель — напомнить всем: безопасность на дороге не должна становиться поводом для эффектного фото или рискованного ролика ради просмотров. Ведь ни один лайк не стоит чьей‑то жизни и здоровья.

«Посмотри по сторонам!» — этот простой совет может спасти жизнь. Давайте беречь себя и друг друга, — призывают участники акции — юные инспектора дорожного движения.