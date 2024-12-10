Мастер гостеприимства от Липецкой области Маргарита Рязанова принимает участие в праздничных мероприятиях, которые проходят в Кирове – Новогодней столице России-2025. Она выбрана послом гостеприимства от области в 2023 году и является участником рабочей группы проектного офиса по развитию туризма в Липецке.

Вместе с послами из всех регионов страны в Киров прибыли сказочные герои из различных уголков России: Урал-Мороз, Северный Дед Мороз, Дед Мороз Черноземья, Якутский Дед Мороз, калмыцкий Дед Мороз — Киитн Аав, а также Снегурочки. Они представят традиции и обычаи своих регионов.

Праздничные события начались с «Хоровода регионов», который прошел на площади Ярославского вокзала в Москве в рамках открытия проекта «Киров — Новогодняя столица России 2025». После этого Мастера гостеприимства отправились на праздничном поезде в Киров. Там объявили старт новогоднего марафона и открыли аллею новогодних ёлок. Зеленая красавица и от Липецкой области украшена в стиле Романовской игрушки – традиционного промысла нашего края.