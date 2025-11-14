Посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник посетил ОЭЗ «Липецк»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник в рамках визита в Липецкую область посетил Грязинскую площадку Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», признанную в 2024 году лучшей в стране по инвестиционной привлекательности, а также лучшей среди экономзон промышленно-производственного типа.

Сегодня ОЭЗ «Липецк» расположена на трех участках – в Липецке, Грязинском и Елецком округах. Официально зарегистрировано 68 резидентов. Построенных запущенных в работу предприятий – 35. Гостям из Беларуси провели обзорную экскурсию по Грязинской площадке, рассказали об основных задачах деятельности управляющей компании экономической зоны, которые включают в себя привлечение инвестиций и полное сопровождение бизнес-проектов, которые размещены на ее территории. Также они посетили одно из предприятий ОЭЗ – Липецкую кофейную компанию. Завод уже не один год выпускает качественную продукцию на основе импортного сырья, работая по полному производственному циклу – от обжарки зерен до упаковки. Завершилась экскурсия дегустацией липецкого кофе.

«ОЭЗ «Липецк» – успешная и современная производственная площадка. Ее предприятия вносят большой вклад в развитие экономики как региона, так и страны в целом, а также импортозамещение и достижение промышленного суверенитета государства», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.