Посол РФ в Непале поблагодарил Липецкую область за сотрудничество

Чрезвычайный и полномочный посол в Непале Алексей Новиков выразил признательность директору АНО «Центр поддержки экспорта Липецкой области», президенту Липецкой ТПП Анатолию Гольцову за его активную и плодотворную работу по развитию сотрудничества с Непалом. Новиков подчеркнул, что благодаря усилиям Гольцова Липецкая область стала одним из лидеров в установлении деловых контактов с Непалом, что способствует экономическому росту обеих стран.

Бизнес Липецкой области активно взаимодействует с партнерами из Непала, реализуя совместные проекты и планируя новые инициативы. Импульсом в укреплении связей послужила встреча представителей Центра поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес» региона) с Конфедерацией непальских промышленников в рамках масштабной бизнес-миссии Торгово-промышленной палаты РФ в апреле 2024 года. Итогом тогда стало подписание соглашения о сотрудничестве и укреплении дружественных связей между Липецкой областью и Непалом.

Соглашение охватывает широкий спектр направлений, включая торговлю, промышленность, инвестиции и технологии. Оно предусматривает установление и развитие долгосрочных партнерских отношений, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и обмен опытом в различных сферах. Это открывает новые перспективы для российских и непальских предпринимателей, способствуя увеличению товарооборота и привлечению инвестиций.

Бизнес-миссия в Непал не ограничилась только подписанием соглашения. В ходе мероприятия были проведены многочисленные встречи и переговоры с представителями непальского бизнеса, что позволило определить конкретные направления сотрудничества и установить деловые контакты.

Помимо деловой активности, бизнес-миссия также привлекла внимание туристов. Группа российских путешественников посетила Непал, чтобы познакомиться с культурой, традициями и достопримечательностями этой удивительной страны. Туристы отметили высокий уровень гостеприимства и радушие непальского народа, что способствует развитию туристического потока между Россией и Непалом.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Укрепление внешних связей и формирование дружественных отношений с другими государствами – залог развития экономики, ее устойчивости, а также процветания страны», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.