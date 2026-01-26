Посольство Кубы выразило готовность развивать связи с Липецкой областью

Липецкая торгово-промышленная палата получила официальное письмо от Посольства Республики Куба в Российской Федерации. В документе дипломаты отмечают заинтересованность в развитии всесторонних связей между Кубой и Липецкой областью. В послании подчеркивается готовность кубинской стороны к налаживанию контактов и выработке конкретных шагов для практической реализации совместных проектов и инициатив.

Это предложение открывает новые перспективы для липецких предприятий в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры и туризма. Липецкая ТПП, как центр деловой активности региона, готова выступать координатором в работе по установлению и развитию взаимовыгодного сотрудничества. В настоящее время палата изучает предложение и готовится к диалогу с кубинскими партнерами для определения приоритетных направлений работы.

«У липецких предпринимателей есть хороший опыт международного партнерства. Уверен, есть масса возможностей и перспектив для его развития», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.