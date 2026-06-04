ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 01.06.2026 п. Добринка №598 О признании постановления утратившим силу В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 27.02.2025 N 610-ОЗ «О преобразовании сельских поселений, входящих в состав Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их объединения в муниципальный округ», руководствуясь Уставом Добринского муниципального округа, администрация муниципального округа