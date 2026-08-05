ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 05.08.2026 п. Добринка № 973 О внесении изменений в постановление администрации Добринского муниципального округа Липецкой области № 481 от 30.04.2026 «О создании комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества»
Скачать документ: