ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 05.08.2026 п. Добринка № 974 Об утверждении карт-планов территорий кадастровых кварталов

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Постановление об утверждении КПТ Договор № 26-4825-Д0017_на сайт и в газетуСкачать
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