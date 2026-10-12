ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 08.10.2026г. п. Добринка № 1268 О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных учреждений Добринского муниципального округа в сфере культуры

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Постановление о компенсац. и стимулир. выплатах работникам культуры (1)Скачать
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