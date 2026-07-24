ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Липецкой области 13.07.2026 п. Добринка №839 Об утверждении прогноза социально-экономического развитияДобринского муниципального округа на 2026-2038 годы

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