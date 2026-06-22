ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 15.06.2026 п. Добринка № 659 Об установлениипубличного сервитута расположенного по адресу: Липецкая область, Добринский муниципальный округ, д. Киньшино

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Постановление Ростелеком КиньшиноСкачать
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