ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 17.06.2026 п. Добринка № 667 Об установлениипубличного сервитута расположенного по адресу: Липецкая область, Добринский муниципальный округ, д. Александровка 2-я

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Постановление Ростелеком Ал2Скачать
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