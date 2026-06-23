ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 23.06.2026 п.Добринка № 679 О проведении комплексных кадастровых работ на территории Добринского муниципального округа Липецкой области в 2027 году

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Постановление о проведении комплексных кадастровых работ в 2027 году_на сайт и в газетуСкачать
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