ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 30.09.2026 г. п. Добринка № 1203 Об отмене постановления администрации Добринского муниципального округа Липецкой области

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Об отмене Постановления по подвозу от 31.08.2026 № 1111Скачать
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