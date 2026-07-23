ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ п. Добринка 13.07.2026г. № 820 Об утверждении Положения о комитете экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа

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