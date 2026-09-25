ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ п. Добринка 21.09.2026 г. № 1177 Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое обслуживание в сельских населенных пунктах (кроме административного центра округа), направленных на приобретение автомобильных шин для автолавок (автомобилей, оборудованных для организации развозной торговли с них), на 2026 год
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