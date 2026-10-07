ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ п. Добринка 06.10.2026г. № 1258 Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Добринского муниципального округа Липецкой области на период до 2037 года

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Постановления схема водоснабжения 1258 от 06.10.2026Скачать
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