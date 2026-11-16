ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16.10.2026 № 1284 п. Добринка Об отмене постановления от 17.012022 №48«Об утверждении Положения «Об организации учёта детей, имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории Добринского муниципального района, и форм получения образования определённых родителями (законными представителями) детей»
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