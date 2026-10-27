ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16.10.2026 № 1285 п. Добринка Об утверждении Положения «Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и проживающих на территории Добринского муниципального округа, и форм получения образования, определённых родителями (законными представителями) детей».
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