ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21.10.2026 п. Добринка № 1037 О закреплении образовательных учреждений за территориями Добринского муниципального округа по учету детей.

Скачать документ:

Постановление о закреплении территории 2027Скачать
Наверх