Пострадавшему на производстве жителю Липецкой области торжественно вручили новый автомобиль

Представители Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования РФ торжественно вручили ключи от нового автомобиля «Лада Granta» жителю области, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве.

Обладателем личного транспорта стал житель г. Ельца. Автомобиль специально адаптирован под индивидуальные особенности и физические возможности нового владельца.

Благодаря такому виду государственной поддержки большая часть пострадавших ведет активный образ жизни, а некоторые – даже возвращаются к труду. Всего в 2020 году Липецким региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации было выдано 8 автомобилей на общую сумму более 3,7 млн. рублей.