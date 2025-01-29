Новые автомобили Lada Granta от Отделения СФР по Липецкой области получили двое липчан. Специальные транспортные средства выдаются пострадавшим на производстве гражданам при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. Последнее обязательно должно быть указано в их программе реабилитации.

Как пояснили в Отделении Соцфонда по Липецкой области, прежде чем вручить машины будущим владельцам, их доработали в заводских условиях. Внешне они ничем не отличаются от обычных автомобилей отечественного автопрома, а вот внутреннее оснащение другое — они адаптированы и оборудованы конкретно под каждого получателя. В 2024 году новые автомобили в рамках программы реабилитации получили 14 жителей региона, ранее пострадавших на производстве. На эти цели липецкое отделение Соцфонда направило 15 млн рублей.

Период эксплуатации автомобиля рассчитан на семь лет. В течение этого времени Отделение СФР по Липецкой области частично компенсирует расходы на топливо и техническое обслуживание автомобиля. Один раз владельцы смогут произвести ремонт автомобиля за счет бюджетных средств. Для получения компенсации на текущий ремонт необходимо подать заявление в Отделение СФР по Липецкой области. Средства владельцу авто будут выплачиваться один раз в квартал. Размер компенсации составляет 3220 рублей и ежегодно индексируется.

На дополнительные вопросы ответят по телефону контакт-центра Отделения СФР по Липецкой области: 8-800-100-00-01 с понедельника по четверг — с 08:30 до 17:30, в пятницу — с 08:30 до 16:30 без перерыва.

«Липчане могут рассчитывать на получение полного спектра социальных услуг, определенных государством. Плюс на региональном уровне есть свои льготы. Этот перечень ежегодно пересматривается и дополняется в зависимости от текущей ситуации и актуальность определенных мер поддержки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.