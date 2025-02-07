Храм Александра Невского, расположенный на улице Старой села Ериловка Елецкого района, вошёл в реестр памятников Липецкой области. Включение в список стало возможным после проведения государственной историко-культурной экспертизы, которая определила границы и режим использования территории храма. Его охрану теперь обеспечивает государство. Комплексная реставрация памятника возможна только под контролем Микульта РФ и только организациями, имеющими лицензию на работы от федерального ведомства, отметили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

Храм Александра Невского построили в 1897 году, а в 1930-х закрыли. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь, где лечили раненых солдат. В послевоенное время — склад. С 2000 годов храм восстанавливается благодаря усилиям прихожан. Они заменили окна, двери, крышу над трапезной и купол.

«Важнейшая работа — сохранение нашего культурного наследия. Это не просто дань прошлому, но важнейший вклад в будущее региона. Исторические объекты и достопримечательности несут в себе память поколений, отражают уникальность нашего места, где мы живем. Здорово, что неравнодушие местных жителей оживило храм десятилетия назад, а теперь церковь ещё и под защитой государства», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.