Продолжаем рассказывать о земляках, приближающих победу на фронте и в тылу

Добровольцы

Владислава Паршинцева в Добринке многие знают. Окончил местную школу, после службы в армии семь лет работал в районном отделе внутренних дел криминалистом. Потом переехал в Липецк.

Юрист по специальности, в настоящее время возглавляет отдел юридической и кадровой работы в региональном отделении ДОСААФ Липецкой области.

— Само название нашей организации — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту — говорит о том, чем мы занимаемся, — рассказывает Владислав Владимирович в интервью для нашей газеты. — Мы всегда работали в тесном взаимодействии с военными. А с началом СВО вместе с коллегами занялись еще и добровольческой деятельностью (это слово мне более близко нежели модное нынче «волонтер») — собираем гуманитарную помощь для бойцов, находящихся на передовой.

После нового года в телеграм-канале появилась их группа «Мы вместе». У нее восемь админов, каждый из которых координирует определенную сферу деятельности: сбор гуманитарной помощи, плетение маскировочных сетей, изготовление блиндажных свечей и т.д.

— Задача нашей группы — объединить для добрых дел как можно больше людей, — продолжает Владислав Паршинцев. — И нам это удается: раз в две — три недели мы отправляем на фронт машину с гуманитарным грузом.

Есть в ней и изделия, изготовленные руками добринцев. Оказалось, что героиня одного из материалов нашей газеты — Татьяна Андреевна Чиркова из Паршиновки, объединившая сельчан для изготовления блиндажных свечей, — родная тетя Владислава. И это с его подачи паршиновские умелицы мастерят маскировочные сети для фронта (еще четыре штуки передали буквально неделю назад).

Люди разных возрастов, профессий и даже взглядов объединились, чтобы помочь защитникам нашей Родины пережить все трудности и одержать победу. И так по всей стране.

В этом и заключается понятие патриотизма, уверен наш собеседник. Иначе как назвать поступки людей, которые, не считаясь с личным временем, собираются вместе, чтобы сделать что-то полезное для участников СВО. Среди их помощников — студенты липецких вузов. В перерывах между занятиями они плетут нужные на фронте сети. Женщины на дому шьют белье для солдат, майки, теплые стельки для обуви. А один рукодельный мужчина на 3D-принтере мастерит ампульницы для противошоковых препаратов, которые бойцам удобно носить при себе.

— Разве можно оставаться равнодушными, видя, как пожилые люди выделяют из своей не такой уж и большой пенсии средства на покупку тушенки или сладостей для ребят, — продолжает Владислав, — и приносят их к нам на сборный пункт со словами: «Им ведь тоже хочется чего-то вкусного поесть». Эта материнская забота о чужих сыновьях дорогого стоит.

Им можно доверять

Совсем недавно, 4 апреля, о волонтерах из группы «Мы вместе» узнали все пользователи Интернета. Эта история в наше время (а, может, и в любое другое) не совсем обычна. Но она лишний раз убеждает в чистоте помыслов и поступков участников добровольческих групп помощи фронту.

Дело было так. Разбирая очередную партию принесенных липчанами вещей для фронта, женщины нашли завернутые в одеяло дамскую сумочку и кошелек с крупной суммой денег. Несомненно, они оказались здесь случайно. Волонтеры тут же сообщили о своей находке Владиславу Паршинцеву. И вместе они стали думать, как вернуть деньги владельцу. Но кто он? Откуда?

Пришлось Владиславу Владимировичу, бывшему сотруднику полиции, вспомнить свои профессиональные навыки. Оповестили о находке правоохранительные органы, в присутствии свидетелей пересчитали деньги (их оказалось 598 тысяч рублей!), а потом стали выяснять, откуда поступили на сборный пункт пакеты с вещами.

Выяснилось, что их привезли из Хлевного. Деньги оказались «неучтенным» наследством, оставленным умершей пенсионеркой. Ее брат-инвалид ничего не знал о существовании этих сбережений, спрятанных покойной сестрой в «надежном месте». Так они оказались среди переданных с гуманитаркой вещей.

В итоге деньги благополучно вернулись владельцу.

Коллеги и помощницы Владислава, о поступке которых узнали тысячи людей в социальных сетях. Это они нашли среди вещей гуманитарной помощи почти 600 тысяч рублей, оставленных там случайно, и вернули их хозяину.

Время героев

Владислав рассказывает, что его племянник (тоже из Добринского района) вот уже второй год воюет в зоне СВО. Он — гордость семьи и земляков.

Дмитрий — настоящий герой. Страна узнала о его подвиге благодаря сюжету под рубрикой «Время героев» на телеканале «Звезда», который был показан еще прошлым летом. По понятным в наше непростое время соображениям, мы пока не называем ни его фамилию, ни место жительства семьи.

Дмитрий с детства мечтал об армии. После срочной службы сразу же подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Дмитрий наводит водные переправы, чтобы армия могла продвигаться вперед. Понтонные мосты сооружают часто под огнем противника.

В тот день во время переправы техники и живой силы через реку по ним тоже усиленно «работала» вражеская артиллерия и минометы. Но все же мост навели, техника прошла. Кто-то крикнул, что неподалеку на поле боя остались раненые. Не раздумывая ни минуты, наш земляк запрыгнул на броню танка и вместе с морпехами поехал забирать ребят из-под обстрела. Сначала эвакуировали шестерых, доставили в лагерь и вернулись за оставшимися двумя.

Так, рискуя собой, молодой сержант из Добринского района спас жизни восьми человек.

Позже он скажет в интервью телеканалу «Звезда», что раньше не знал этих ребят и даже их лиц не запомнил. Было ли ему страшно? В тот момент нет. О своей безопасности не думал, главное было спасти бойцов, находившихся на открытой местности под плотным обстрелом врага. А чтобы прогнать не нужные в этот момент мысли, подбадривал себя и ребят шутками.

За тот подвиг Дмитрий награжден медалью Суворова и орденом Мужества.

— Это мой долг, моя работа — защищать страну и людей, — говорит молодой парень.

Дома тоже не удивились, узнав о подвиге Дмитрия, потому что хорошо знают его и уверены: он никогда не бросит своих. Таким его воспитывали родители и дядя Владислав.

Дмитрий поступил в военное училище осенью 2022 года, мечтает стать офицером. В своем призвании ни он, ни окружающие не сомневаются.

И еще одна важная деталь. Прадед героя Клейменов Михаил Петрович в годы войны был летчиком (стрелком-радистом) и освобождал от фашистских захватчиков Украину. Однажды, когда их самолет был сбит, русского паренька подобрала и укрыла у себя женщина из местных. Через два месяца, оклемавшись, он ушел, чтобы пробраться к своим.

Прадед дошел до Берлина, где встретил Победу, и вернулся домой. С его портретом внуки и правнуки Михаила Петровича ходят в «Бессмертном полку». А один из них — Дмитрий — снова борется с нацистами на Украине. Прадед, несомненно, гордился бы таким внуком, как гордится им вся их большая и дружная семья. А тетя Елена (супруга Владислава Паршинцева) посвятила племяннику стихи собственного сочинения, которые прозвучали во время ее интервью на центральном канале.

Никогда не сходит с губ улыбка,

Добрые и теплые глаза.

Это наш защитник Димка

Там сейчас, где пули и гроза.

Ждем тебя, ты обещал вернуться,

Верим все в тебя, как ты просил.

Молим Бога, чтоб плохое не случилось,

Чтоб тебе на все хватило сил.

Молится и ждет Архангельск,

Молится и ждет Москва,

Липецк, и Воронеж, и Петровский —

Вся твоя огромная родня.

Ты, родимый, под такой защитой,

Под такой надежною броней,

Что не может вражеская сила изменить

Путь, выбранный тобой.