Прокуратура России в этом году отмечает трехсотлетний юбилей, и сегодня в честь знаменательной даты на центральной аллее Быханова сада в Липецке открылась уличная выставка. В церемонии приняли участие вице-губернатор Константин Востриков, председатель областного парламента Дмитрий Аверов, глава областного центра Евгения Уваркина, спикер горсовета Александр Афанасьев, прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов и сотрудники надзорного ведомства. В экспозиции представлены основные вехи развития прокуратуры – от ее создания до настоящих дней. Особое место отведено выдающимся специалистам надзорного органа, которые служили в Липецкой области.

«Поздравляю с этим знаменательным событием. Сотрудников прокурорского корпуса всегда отличали верность долгу и безупречные личные качества. Ваш высокий профессионализм и ответственное отношение к работе помогают сохранять закон и порядок в нашей стране», – обратился к присутствующим Константин Востриков.

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года указом Петра I. В Липецкой области в течение года проводят различные мероприятия, посвященные знаменательной дате. Так, осенью прошлого года в Комсомольском сквере Ельца открыли памятник генерал-прокурору Александру Хвостову. В январе 2022-го в области чествовали работников прокуратуры, отмеченных ведомственными наградами.

«Прокуратура Липецкой области является мощным и слаженным коллективом единомышленников, профессионализм которых позволяет успешно решать самые сложные задачи. Жители Липецкой области благодарны сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры за трудную, но крайне необходимую для общества работу», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.