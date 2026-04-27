Посвящённый Всемирному дню охраны труда межрегиональный форум состоялся в Липецкой области

Около 300 компаний и организаций всех форм собственности стали участниками межрегионального форума «Безопасная и комфортная среда на производстве: ресурс для сохранения кадров и роста экономики» в Правительстве Липецкой области.

Перед началом форума желающие могли получить консультации от специалистов обучающих организаций дополнительного профобразования, регионального отеделения Соцфонда России и других организаций. На выставке можно было познакомиться с ассортиментом средств индивидуальной защиты ведущих отечественных производителей.

На пленарной сессии обсудили влияние безопасной среды на производстве на его развитие, привлечение кадров. Одним из центральных моментов форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Липецкой области и Национальной ассоциацией охраны труда. Также победителям и призёрам областного конкурса «Лучшая корпоративная практика по охране труда» вручили награды.

В рамках форума прошёл fashion-показ средств индивидуальной защиты, униформы и корпоративной одежды. На практических сессиях выступили ведущие эксперты страны в области охраны труда.

«Чем выше культура безопасности на предприятии, тем спокойнее работники и эффективнее результат. Форум показал: у нас есть ответственные работодатели, которые это понимают и вкладываются в условия труда. Подписанное соглашение с Национальной ассоциацией охраны труда поможет внедрять лучшие практики в регионе», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.