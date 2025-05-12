Посвятили рекорды Победе

Под сводами бассейна «Жемчужина» прошел областной турнир по плаванию, который посвятили 80-летию Великой Победы. В этот день в Добринку приехали юные покорители «голубых дорожек» из Липецка, Грязинского и Усманского районов. Солидную по численности команду пловцов выставили хозяева заплывов.

Организаторы соревнований продумали все до мелочей, начиная с предстартовой разминки и заканчивая церемонией награждения. В параде открытия приняли участие сто пятьдесят мальчишек и девчонок. Своих родных пришли и приехали поддержать многочисленные родственники. Нынешние старты стали самыми массовыми со дня открытия «Жемчужины.

Приветственные слова в адрес юных пловцов в этот день прозвучали от начальника районного отдела спорта, молодёжи и социальной политики Вячеслава Стрельникова, заместителя начальника отдела образования Любови Свиридовой, директора МАУ ДО ДЮСШ «Жемчужина» Павла Новикова. Они пожелали всем участникам соревнований захватывающей борьбы, заряда бодрости и массы положительных впечатлений.

В ходе турнира определялись победители и призеры в своих возрастных категориях. Юноши и девушки преодолевали предложенные дистанции различными стилями плавания. В каждом заплыве шла упорная борьба за победу: статус турнира обязывал выкладываться по полной. Лучшие в своих дисциплинах получили кубки, дипломы и медали от районной администрации. Турнир понравился всем: и спортсменам, и болельщикам. Его решили сделать ежегодным. Прощаясь с гостями, гостеприимные хозяева от души сказали им: «До новых встреч».