Посёлок для многодетных семей и участников СВО построят в Липецкой области

На ежегодной Всероссийской конференции «От года семьи – к веку семьи» Липецкая область, ГК «Дело» и Институт демографии имени Д. И. Менделеева заключили меморандум о сотрудничестве в поддержке многодетных семей и участников спецоперации. Подписи под документом поставили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв и исполнительный директор Института демографической политики имени Д.И. Менделеева Иван Ефимов.

Предполагается, что в Липецкой области построят посёлок из 50 домов для многодетных семей и участников СВО. Он будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями. А семьи смогут выкупить жилье через несколько лет по льготной цене при выполнении определённых условий.

«Поддержка многодетных семей и семей участников СВО – ключевое направление социальной политики региона. Мы объединяем государственные, коммерческие и научные ресурсы, чтобы создать среду, где каждая семья получит не только жильё, но и трудоустройство и поддержку соцкураторов. Для нас это больше чем строительство – мы создаём пространство, где многодетные семьи и защитники Отечества будут растить детей и чувствовать себя уверенно и комфортно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Группа компаний «Дело» – крупнейший российский транспортно-логистический холдинг. Она стала первой в России компанией, которая ввела корпоративный демографический стандарт, ориентированный на поддержку семей с детьми. Сотрудники при рождении третьего и последующих детей получают миллион рублей от компании.

«Мы создаём не просто посёлок, а полноценную среду для жизни, работы и развития многодетных семей. Проект семейно-ориентированных территорий в Липецкой области – это шаг к укреплению семейных ценностей и повышению качества жизни в регионах России», – отметил председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв.