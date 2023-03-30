Потенциал Липецкой области в сфере развития композитных технологий и производств, а также инфраструктурных возможностей для реализации данных проектов представлен на X межрегиональном форуме «Композиты без границ», который завершился в Москве. Он был посвящен новой технологической повестке в сфере композитных материалов и глобальным тенденциям развития отрасли в России.

В рамках панельной дискуссии «Местное время: региональные аспекты развития композитных материалов» начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова отметила, что в регионе довольно активно развивается промышленность. «Сегодня у нас эффективно работают предприятия, связанные с производством композитных материалов и изделий. Здесь выпускают уплотнители для дверей, окон и бытовой техники, инновационные геосинтетические материалы, изготавливают полимерсвязанные добавки, полимерные покрытия и эпоксидные составы различного назначения. Мы понимаем, что производство композитов довольно перспективное направление, и эта ниша пока еще относительно свободна. Поэтому планируем привлечение компаний в регион и строительство новых заводов», – рассказала Евгения Локтионова.

На форуме между Межрегиональным промышленным кластером «Композиты без границ» и особой экономической зоной «Липецк» было подписано соглашение о партнерстве. Оно предусматривает, что ОЭЗ в качестве инфраструктурного партнера промышленного кластера будет принимать участие в привлечении партнеров и предоставлении площадки для развития компаний, чья деятельность связана с производством композитных материалов и изделий. В свою очередь кластер «Композиты без границ» намерен содействовать развитию кооперации между разработчиками, производителями и потребителями композитов, осуществлять методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение.

«Современные производственные технологии и новые материалы перспективны и всегда крайне востребованы во всех производственных сферах, играющих существенную роль в экономическом развитии страны, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы стремимся развивать в регионе именно такие направления, при этом уделяя приоритетное внимание инфраструктуре и опережающему созданию мощностей. Благодаря усилиям команды особой экономической зоны «Липецк» эта промышленная площадка в полной мере отвечает глобальным экономическим вызовам, в том числе обеспечению импортонезависимости, и считается одной из лучших в стране, занимая в различных рейтингах лидирующие строчки».