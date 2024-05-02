Первый Всероссийский Форум муниципальных инвестиционных уполномоченных собрал на площадке Тюменского технопарка порядка 300 человек. Среди них представители Министерства экономического развития, главы регионов, их заместители по развитию предпринимательства и инвестиций, а также Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития. Основная тема Форума – повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований и развитие института инвестиционных уполномоченных. Кроме того, в рамках Форума была организована площадка для обмена опытом по работе с инвесторами на муниципальном уровне.

Потенциал Липецкой области презентовала руководитель направления регионального развития Агентства инвестиционного развития Виктория Левина. На сегодняшний день между Агентством инвестиционного развития и каждым муниципальным образованием подписано соглашение о сотрудничестве.

В августе текущего года принимающей стороной для Форума муниципальных инвестиционных уполномоченных станет Липецкая область. Планируется презентация возможностей региона, мастер-классы, а также обмен опытом среди уполномоченных из всех областей России. «Липецкой области есть чем поделиться в плане опыта работы с инвесторами и новыми партнерами. Регион умеет выстраивать долгосрочные взаимовыгодные связи, укрепляющие экономику субъекта и страны в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.