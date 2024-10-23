Воркшоп по оценке потенциала развития креативных индустрий в Липецкой области прошел в Центре управления регионом. Вместе с экспертами Университета креативных индустрий Universal University творческие предприниматели региона определили ключевые тренды и сложности, обсудили перспективы и формирование новых инициатив и мер поддержки. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.

«Сейчас много талантливых людей Липецкой области активно развиваются в сферах моды, IT, архитектуры, народных художественных промыслов и ремесел. Наша задача – помочь таким предпринимателям и создать условия, в которых творческий бизнес будет процветать. В перспективе это новые и высокооплачиваемые рабочие места, а также точки притяжения молодежи в наш регион», – отметил Сергей Курбатов.

Для определения экономического потенциала липецких предпринимателей Центр развития креативных индустрий Фонда поддержки МСП организовал исследование, которое провел Universal University. По предварительным результатам, Липецкая область входит в топ-30 регионов РФ по развитию креативной экономики. Ключевыми направлениями являются IT, архитектура, мода, реклама и пиар, народные художественные промыслы и ремесла.

В Липецкой области в сфере креативных индустрий работает около 1700 предпринимателей или 4% МСП. Среди мер поддержки, на которые они могут рассчитывать, – региональные гранты и субсидии, льготные займы, налоговые льготы, выход на маркетплейсы и экспорт, разработка и регистрация бренда, сертификация продукции. Из специальных направлений – грант для брендов в сфере легкой промышленности до 1 млн рублей. Его можно потратить на возмещение 80% расходов на ремонт помещения, приобретение оборудования, обучение персонала.

«В январе 2024 года Липецкая область подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив и вошла в число пилотных регионов по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий. В рамках него разрабатывается стратегия развития, частью которой станет появление новых мер поддержки для креативного бизнеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.