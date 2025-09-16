“Потерпите до весны”. История фронтовички Зинаиды Сониной в письмах и фотографиях

УШЛА НА ФРОНТ ВСЛЕД ЗА ЛЮБИМЫМ

В семейном архиве, доставшемся в наследство от отца Александра Николаевича Семенова, сохранилось много фотографий моей бабушки.

Она умерла задолго до моего рождения, прожив короткую, но такую яркую и трудную жизнь. Ее историю я воспроизвела со слов папы.

Он родился в 1945 году, а в 1951-ом его мамы Зинаиды Ивановны Сониной не стало. Она умерла совсем молодой, подорвав здоровье на фронте, ведь моя бабушка воевала…

Уроженка с. Чесменка Воронежской области, начитанная, хорошо образованная, Зинаида в совершенстве знала немецкий язык. Ее гражданский муж (мой дед) Николай Яковлевич был офицером. Она за ним пошла на фронт, где была связисткой и переводчицей, домой присылала открытки на немецком языке. Вместе дошли до Берлина.

Много лет спустя, когда я училась в Березнеговатской школе, приносила своей учительнице Ольге Семеновне Овчаровой на урок немецкого языка эти карточки как наглядное пособие, и она переводила их нам.

СТАЛА ДЛЯ СИРОТ МАТЕРЬЮ

После войны у Зинаиды Ивановны родилось трое детей: старшим был мой папа, потом погодки — Таня и Тоня. Всем им суждено было рано остаться сиротами. Но жизнь сложилась так, что они не чувствовали себя обделенными материнской любовью.

Овдовев, дед женился на женщине с детьми. Надо отдать должное бабушке Рае: приемных детей она воспитывала как своих. По крайней мере папа никогда не считал себя сиротой. Всем детям дала образование. Папа всегда с любовью и уважением отзывался о женщине, заменившей им мать.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ВОЙНЫ

Военные фотографии и фронтовые письма бабушки Зины я часто использовала на своих уроках русского языка и литературы в Мазейской средней школе. По ним мы с ребятами писали исследовательские работы на военную тематику.

Из письма Зинаиды Сониной родителям, ноябрь 1945 г.

«Здравствуйте дорогие мамочка и папочка! Живу я ничего, обо мне не беспокойтесь. Как там у вас дела с топливом? Как с печкой? Наверно, все еще дымит? Не переделали. А как с кормом? Коз берегите, приеду к молоку совсем. Сейчас ехать нет смысла. Во-первых, очень холодно, а шинель у меня не для русского климата. Здесь только ходить. Во-вторых, сейчас вторая очередь демобилизации, очень забита дорога, отпускники тоже едут домой. А потом очень много частей возвращается из-за границы в Россию.

Потерпите до весны, а весной я буду вместе с вами. Вы ждали больше — 3 года, не знали, буду ли я жива. А теперь война кончилась, и я снова скоро буду с вами, буду учиться.

Ну вот пока все. Привет вам от Коли, он посылает вам свою фотографию».

К сожалению, судьба отпустила Зинаиде недолгий век. Но мы, ее потомки, всегда будем помнить ее красивой, улыбчивой, как на этих фотографиях, девушкой с льняными косами. И гордиться, что она отдала лучшие годы жизни борьбе за свободу и независимость своей Родины. Кстати, меня назвали в честь бабушки, а брата — в честь деда Николаем.

👤📇 Автор: Зинаида ДЕРГУНОВА, с. Мазейка.