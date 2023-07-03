С 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в закон о потребительском кредите, ограничивающие размеры процентов по краткосрочным займам. Предельная процентная ставка по займам снизилась с 1% в день до 0,8% в день, а предельный размер задолженности по процентам – до 1,3 раза от суммы займа. После того как задолженность достигнет этого предела, все начисления прекращаются.

«Нововведения касаются в первую очередь микрофинансовых организаций и позволят снизить долговую нагрузку на граждан по займам «до зарплаты». Например, вы заняли в МФО одну тысячу рублей. Значит, вам будут начислять максимум 8 рублей в день, но только до того момента, пока вы не станете должны 1300 рублей, помимо суммы основного долга», – поясняет эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.

Кроме того, изменились условия по специальным займам МФО на сумму до 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. По таким займам ежедневная ставка снижена с 2% до 1% в сутки, а предельный размер задолженности по процентам – с 30% до 15%. Таким образом, по займу в 10 тысяч рублей максимальная сумма задолженности может составить 11,5 тысяч рублей.

«Новые правила облегчат жизнь заемщикам, которые пользуются микрокредитами. Самим же МФО придется более ответственно относиться к выбору своих клиентов», – резюмирует эксперт.