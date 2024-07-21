РАССКАЖЕМ О ДИНАСТИЯХ

В сентябре исполняется 45 лет с момента пуска Добринского сахарного завода, поныне остающегося крупнейшим на всем постсоветском пространстве. Весной далекого 1976-го был забит первый колышек на том месте, где уже спустя три с небольшим года выросли величественные корпуса мощнейшего предприятия по переработке сахарной свеклы и была выпущена первая продукция.

К счастью, поныне есть немало людей, стоявших у истоков строительства завода-гиганта, принимавших непосредственное участие в этой стройке, объявленной тогда Всесоюзной ударной. Многие впоследствии остались работать на заводе, привели сюда своих братьев, сестер, а позже и детей. Теперь здесь трудятся даже и внуки тех, кто строил завод, выпускал первые килограммы добринского сахара.

С этими славными династиями сахарников мы начинаем сегодня знакомить наших читателей. Первый рассказ — о Заячниковых.

Старший из Заячниковых

Виталий Викторович Заячников сейчас на пенсии. Живет в Плавице. Его ухоженный аккуратный домик расположился на тихой улочке. Небольшой земельный участок возле дома, беседка.

— А что еще мне нужно? — задает риторический вопрос ветеран, встречая меня у калитки и начиная свой рассказ о сегодняшнем незамысловатом житье-бытье. — Потихоньку сам со всем справляюсь. Люблю рыбалочкой в свободное время побаловаться…

Такая спокойная, размеренная жизнь у В.В. Заячникова — лишь последние несколько лет. До этого всё было по-другому.

1980 год. Валентина Александровна Заячникова (в центре) со старшим сыном, снохой и внуком Валерием. Вместе с мужем Виктором Григорьевичем они первыми из рода Заячниковых проторили дорожку на сахарный завод. Дети, внуки, а теперь и правнук традицию продолжили.

Жердевка — их малая родина

Тот факт, что родился и вырос Виталий в Жердевке соседней с нами Тамбовской области, и определил всю его жизнь. Так считает сам потомственный сахаровар. И делает это вполне обоснованно. Судите сами.

Его родители — и папа, и мама — всю жизнь проработали на местном сахзаводе. Виталий, окончив среднюю школу, поступил в Жердевский техникум сахарной промышленности. А куда еще? Учебное заведение под боком, будущая работа — тоже рядом гарантирована. Других вариантов даже никто — ни родители, ни сам Виталий — не рассматривал.

После школы получать профессию пришли в этот же техникум младшие дети Заячниковых: Александр и Лидия. Парни стали техниками-механиками, Лида освоила специальность технолога.

На завод — по распределению

— На Добринский сахарный нас с женой распределили после окончания техникума, — вспоминает Виталий Викторович. — Приехали сюда — здесь одни ямы на каждом шагу. Мы даже опешили.

Произошло это в феврале 1978 года. К этому времени Виталий не только получил диплом о профессиональном образовании, но и успел в армии отслужить, жениться. Со своей супругой они выпускались из одного техникума. Она, как и сестра Виталия, была технологом.

Молодым людям на заводе были рады. Специалистов катастрофически не хватало. А тем более мастеров узкой квалификации. На тот момент уже были заложены основные корпуса завода, стоял городок строителей из вагончиков. В одном из них и поселили семью Заячниковых:

— Вагончик № 23 — это наше первое жилье.

Правда, прожили молодые тут недолго — всего несколько месяцев. В поселке наряду с заводом активно возводились дома для заводчан. И уже в мае 78-го Лидия и Виталий перебрались в однокомнатную квартиру.

Свой вагончик № 23 передали «по наследству» (так шутит Виталий Викторович сегодня) младшему брату Александру, который тоже вместе с женой Зоей приехал на ударную стройку следом за братом.

С тех пор две молодые семьи Заячниковых обосновались в Плавице. С головой ушли в работу, особенно мужчины. Виталий курировал, как он говорит, все инженерные сети, все насосные, биоочистку. Брат был рядом.

Женам работа тоже, конечно, нашлась. Лидию на какое-то время приняли в заводскую бухгалтерию, была она и лаборантом химанализа, но больше всего времени проработала машинистом насосных установок. Зою приняли паспортисткой (с этой должности она и на пенсию ушла). Работы хватало: на ударную стройку ехали люди со всех концов страны, а в ее обязанности входило вести их строгий учет.

Значительно позже своих братьев оказалась на Добринском сахарном заводе Лидия Викторовна Заячникова (Кондаурова в замужестве). Она тоже приехала сюда дипломированным специалистом, более 20 лет проработала машинистом насосных установок.

Три ветви одного рода

Как могучее дерево раскидывает ветви, разрастаясь, так и род Заячниковых, пустив глубокие корни на плавицкой земле, крепко закрепился здесь, распластав свою крону.

Заячников-старший, который начинал механиком, позже стал начальником цеха водоснабжения, затем — заместителем главного инженера по наружным сооружениям. Всю разводку водопровода по поселку как свои пять пальцев знает. Оттого даже и поныне в случае какой-либо неисправности в работе наружных сооружений, системы водоснабжения обращаются в первую очередь к нему. Знают: он дока в этом деле, непременно и подскажет, в чем причина сбоя, и поможет устранить неполадки.

В 2005 году, когда решался вопрос с назначением директора ЖКХ на Плавице, выбор пал на Виталия Викторовича. Конечно же, не случайно. Решающим фактором послужил тот факт, что компетентнее него в вопросах тепло-, водо— и даже газоснабжения в поселке трудно было найти специалиста.

— Сейчас я смотрю на поселок: душа радуется, — с гордостью говорит ветеран. — Какой завод-красавец! Сколько жилья возведено, прекрасная школа, детский сад, Центр культуры… А было — голое поле. Всё это выросло на моих глазах.

В те далекие годы вместе с поселком сахарников росла, крепла, множилась и семья Виталия Викторовича. В 79-м родился сын Валерий, шесть лет спустя на свет появилась дочка Оля.

— С рождением первенца тесновато нам стало в однокомнатной квартире, — вспоминает глава семьи. — Но мы недолго ютились там. Еще до рождения Оли переселились сначала в двухкомнатную квартиру, а два года спустя нам дали «трешку».

— Хотя, если честно, я-то не очень и переживал по поводу неудобств, тесноты, — признается Виталий Викторович. — Потому что в семье редко бывал. Первые годы с момента запуска завода, вообще, случалось, что по трое суток домой не приходил: то там что-то не пошло, то там прорвало. Я тогда уже начальником цеха водоснабжения работал.

Несмотря на то что завод пустили, его еще долгое время настраивали, все многочисленные механизмы отлаживали…

А время шло. Дети подрастали. Сын после 9-го класса отучился в том же Жердевском техникуме сахарной промышленности, который в свое время окончили родители. Однако не стал останавливаться на этом, заочно получил высшее образование. Валерий Витальевич Заячников — старший инженер-механик на заводе. Дочь Ольга Витальевна, имея высшее экономическое образование, является ведущим специалистом по расчету заработной платы.

У детей — свои семьи. Виталий Викторович уже четырежды дед. Одна боль — супруга Лидия Викторовна рано оставила этот мир. Почти восемнадцать лет В.В. Заячников — вдовец…

— К счастью, наша династия на заводе продолжает жить, — с гордостью заявляет Заячников-старший. — С 2021-го года уже мой внук Алексей Валерьевич трудится здесь. В период ремонтных работ он — слесарь, а в сезон — аппаратчик выпаривания. Между прочим, тоже Жердевский техникум (теперь уже колледж) окончил. Учится заочно в университете.

Александр Викторович и Зоя Петровна Заячниковы 45 лет вместе.

Еще более многочисленна ветвь второго Заячникова — Александра Викторовича. Сам он 33 года отдал Добринскому сахарному заводу. Являясь заместителем главного механика, много сил, энергии вложил в это предприятие. Как родное детище, растил его, ставил на ноги.

Вместе с женой Зоей Петровной терпели неудобства, проживая первые месяцы в строительном вагончике. Вместе искренне радовались выпуску первого сахара. Все успехи и все неудачи на заводе переживали, как свои личные.

— А по-другому и не должно было быть, — поныне уверен Александр Викторович. — Мы же были боевым комсомольским отрядом на этой всесоюзной стройке. Жили и работали под девизом: «Если не мы, то кто?».

Но и завод платил своим самоотверженным работникам той же монетой. Обеспечивал жильем, поощрял морально и материально, делал всё, чтобы сохранить основной состав коллектива, сплотить его.

Семья Александра Викторовича, как и семья старшего брата, из вагончика быстро перебралась в квартиру со всеми удобствами. А с рождением второго сына жилищные условия улучшили, получив ключи от трехкомнатной квартиры.

Оба сына — Роман и Александр — после школы отправились на обучение (как может уже догадаться читатель) в Жердевский колледж сахарной промышленности, а после получения дипломов вернулись на завод. Роман Александрович с тех пор мастер (более 20 лет), а Александр Александрович — инженер комплекса по переработке жома. Его трудовой стаж на заводе приближается к двум десяткам лет.

Трудовые биографии их жен тоже связаны с этим предприятием. Юлия Васильевна некоторое время проработала аппаратчиком гашения извести. Правда, ей пришлось поменять место работы, но по-прежнему осталась в сфере сахарной промышленности. А Ирина Сергеевна поныне работает диспетчером автотранспорта.

Александр Викторович (кстати, он имеет почетное звание ветерана труда) вместе с супругой на пенсии. У них трое внуков.

— В том числе одна внучка Лерочка, — не скрывает радости счастливый дедушка. — Разбавила нашу мужскую компанию.

Лидия Викторовна Кондаурова (в девичестве Заячникова) приехала в Плавицу вслед за братьями в 1983 году. К сожалению, встретиться, поговорить с ней, уже нет возможности: десять лет тому назад она умерла, проработав до этого на Добринском сахарном 22 года.

Тут же трудился и ее муж. Правда, семейная жизнь у них не сложилась — развелись.

Сын Лидии Викторовны — Андрей — тоже одно время (на протяжении трех лет) работал слесарем-ремонтником на ДСЗ.

О самой Лидии Викторовне на заводе осталась светлая память. Кто знал ее, кто работал рядом — вспоминают добрым словом эту женщину:

— Ответственная была, за дело душой болела, по-доброму ко всем относилась.

Дочка Ольга частенько наведывается к Виталию Викторовичу. «Как же тепло и уютно у папы», — говорит она.

217 лет отдано заводу

Знатными работниками зарекомендовала себя на Добринском сахарном заводе династия Заячниковых. У каждого из них — немало достижений в труде, отмеченных всевозможными наградами, поощрениями — моральными и материальными. Шуточное ли дело — общий трудовой стаж династии на заводе составил 217(!) лет.