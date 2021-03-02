Согласно данным государственной статистики, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в Липецкой области в январе 2021 г. составила 3992,34 руб., что ниже, чем в среднем по России на 515,04 руб., по ЦФО – на 693,72 руб.

В Липецкой области дешевле, чем в соседних регионах, масло подсолнечное, яйца куриные, сахар-песок, лук репчатый.

По данным Росстата, в январе 2021 Липецкая область по стоимости потребительской корзины заняла 4 место в ЦФО. По отношению к предыдущему месяцу потребительская корзина в нашем регионе подорожала на 91 руб. Это обусловлено сезонным повышением цен на яйца куриные и овощи.

Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. Ежемесячно Росстат рассчитывает стоимость потребительской корзины в разрезе субъектов Российской Федерации.