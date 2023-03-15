По предварительным данным Липецкстата, денежные доходы населения Липецкой областиза январь-декабрь 2022 года составили 528,8 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличились на 11,9%.

В расчете на душу населения денежные доходы за январь-декабрь 2022 года составили 39565 рублей в месяц и увеличились на 12,6% относительно января-декабря 2021 года.

Потребительские расходы населения, по предварительным данным, оценивались в 432,8 млрд рублей, что больше на 7,2% уровня января-декабря 2021 года. В расчете на душу населения потребительские расходы составили 32389 рублей в месяц и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличились на 7,9%.

Реальные денежные доходы в январе-декабре 2022 года, по предварительным данным, уменьшились на 2,4% относительно января-декабря 2021 года.

В структуре денежных расходов традиционно наибольшая часть приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). За январь-декабрь 2022 года на эти цели было израсходовано 81,9% всех доходов. В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских расходов уменьшилась на 3,6 процентного пункта относительно уровня января-декабря 2021 года.