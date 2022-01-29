По оперативным данным филиала Системного оператора – Липецкое РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Липецкой и Тамбовской областей) потребление электроэнергии в энергосистеме Липецкой области за 2021 год составило 13871,3 млн кВт/ч, что на 5,3 % (699,7 млн кВт/ч) больше аналогичного показателя 2020 года.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Липецкой области за 2021 год составила 5781,3 млн кВт/ч, что на 5,5 % больше, чем за 2020 год.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Липецкой области в декабре 2021 года увеличилось на 3,3 % (на 45,5 млн кВт/ч) по сравнению с декабрем 2020 года и составило 1407,4 млн кВт/ч. Рост потребления электроэнергии в энергосистеме Липецкой области обусловлен увеличением потребления ПАО «НЛМК» на 38,0 млн кВт/ч (+6,6 %) и тепличными комплексами на 19,3 млн кВт/ч (+11,7 %), расположенными на территории области.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Липецкой области в декабре 2021 года составила 561,5 млн кВт/ч, что на 3,8% меньше, чем за тот же месяц 2020 года.

В энергосистеме Липецкой области зафиксировано подряд несколько исторических максимумов потребления мощности. Наибольшее значение достигнуто 24 декабря 2021 года в 11:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха -15,3 °С и составило 2161 МВт. Новое значение на 75 МВт превысило показатель максимума, зафиксированного 14 декабря 2020 года при температуре наружного воздуха -7,2 °С.