Поучаствовать во всероссийском проекте «Другое Дело» и поехать в «Сенеж» могут школьники Липецкой области

Школьники из Липецкой области могут присоединиться к проекту «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторы объявили о старте регистрации на спецпроект «Всегда готов!» для ребят от 14 до 17 лет. Участников ждут два конкурсных этапа. Победители – 200 человек со всей России – отправятся на обучающую программу в Мастерскую управления «Сенеж». Заявки принимаются на сайте до 22 июня. Регистрация – через ВКонтакте.

Спецпроект «Всегда готов!» посвящён патриотической тематике и впервые стартовал к столетию пионерского движения. Его цель – популяризация духовно-нравственных ценностей, традиций поколений и патриотического воспитания среди подростков, а также отбор активистов проекта «Другое Дело». В 2024 году в нём участвовали пять тысяч подростков, включая одного липчанина.

«Подобные инициативы помогают молодёжи раскрыть потенциал, учат работать в команде и воспитывают настоящих патриотов. Уверен, что наши ребята из Липецкой области активно включатся в проект и достойно представят регион», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участникам предстоит заполнить мотивационную анкету, а затем выполнить творческое задание. Дополнительные баллы можно получить, опубликовав пост на тему «Моя маленькая победа» во «ВКонтакте». Источниками вдохновения для творческих работ могут стать герои нашего времени, исторические личности, книги, фильмы и даже любимые локации родного края. Победители отправятся в Солнечногорск, где их ждут мастер-классы, встречи с наставниками и новые знакомства.