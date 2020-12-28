Еще один новогодний сюрприз для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На этот раз исполнились желания ребят из Средней и Верхней Матренки.

— С Новым годом, с Новым годом, с развеселым хороводом! — Дед Мороз приветствует со сцены Среднематренского ДК трех девочек и одного мальчика. В зрительном зале именно они — главные действующие лица. Для ребят устроили небольшое представление. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой к ним пришло новогоднее настроение. И, конечно, подарки. Все сюрпризы дети сами просили у главного новогоднего сказочника. Взрослые лишь постарались немного ускорить этот «волшебный процесс».

На встречу с ребятней в Среднюю Матренку приехали глава Добринского муниципального района Роман Ченцов со своим заместителем Галиной Демидовой. От имени партии «Единая Россия» и Союза женщин Добринского района они вручили подарки Андрею Горину, Вике Чернышовой, Лене Горбуновой и Алине Афанасьевой. Не забыли единороссы и про сладости.

— Новогодние желания исполнятся у всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — отметил Роман Ченцов, — ни один ребенок из этой категории не останется без подарка. Все дети сами загадывали то, что хотели бы получить на Новый год. Это время чудес и исполнения желаний.

Андрей Горин — второклассник из Верхней Матренки. Ему девять лет. Мальчик воспитывается в приемной семье Светланы и Николая Прозоровых с 2016 года. Андрей подвижный, любознательный, увлекается вокальным пением. Но больше всего на свете он любит собирать конструктор, и всегда мечтал получить такой подарок на Новый год.

— Ну что же, Андрей, исполняем твое желание, — глава муниципалитета Роман Ченцов вручает ему огромный Лего-конструктор, — но это еще не все. Принимай от нас конфеты, а также другие сладости.

Второклассник был явно не готов к такому обилию подарков. Но детские ручонки крепко держали перед собой все то, чем одарили его гости из Добринки. И даже медицинская маска на детском лице не смогла скрыть восхищенного взгляда. Через пару минут, оправившись от волнения, он все-таки произнесет волшебное, немного запоздалое, но от всей души сказанное слово «спасибо».

Виктория Чернышова и Елена Горбунова думали про беспроводные наушники. Это желание также было исполнено.

Алина Афанасьева от всей души радовалась большой кукле. А еще девчонки получили много сладких подарков, разных-разных, вкусных-вкусных.

— В районе становится приятной традицией дарить детям новогоднее настроение, — поделился мнением Роман Ченцов, — все мы верим в чудо, а для детей Новый год — как раз такое время. Поэтому мы стараемся создать для ребят ощущение праздника даже во время пандемии.

До наступления Нового года в Добринском районе было исполнено 85 желаний детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Главный праздник года принес ребятне возможность поверить в чудо…