В рядах шоферов редко оказываются случайные люди. В эту профессию идут по призванию. Желание освоить профессию водителя автомобиля возникает у молодых людей, как правило, еще в детстве. Это подтверждает жизненный путь Валерия Стрельникова, чей водительский стаж в этом году достиг отметки в пятьдесят лет.

Герой нашего повествования родился и живет в селе Паршиновка. За рулем автомашины впервые оказался в 10 лет.

Как и все пацаны в этом возрасте, мечтал покрутить баранку. И случай представился. Его двоюродный брат Александр, намного старше Валерки по возрасту, уже работал в местном колхозе на ГАЗ-52. В один из летних дней мальчишка все же упросил родственника «дать порулить».

— Первый полевой маршрут, — вспоминает В. Стрельников, — врезался в память на всю жизнь. До этого момента часто катался с братом на его машине, видел основные моменты управления автомобилем. Не скажу, что проехал идеально, но похвалы удостоился.

После окончании средней школы Валерий от военкомата поступил в городе Грязи на курсы водителей. Трехмесячное обучение завершилось для молодого человека получением водительского удостоверения. Вскоре он ушел служить в армию. Попал в Забайкалье, в автороту. Два года дисциплины, устава, и ежедневная автомобильная практика, которая включала в себя не только езду на закрепленном за ним мощном МАЗ-537, но также ремонт и обслуживание техники.

Отслужив два года, Стрельников вернулся в родную Паршиновку. О том, как жить и кем быть на гражданке, даже не думал. Для себя он уже давно все решил. Местный колхоз «Красный Октябрь» с удовольствием принял в свой трудовой коллектив молодого водителя.

Ветры перемен девяностых годов отправили в исторический архив колхозные времена, на смену которым пришло новое хозяйство с названием «Битюг», в котором В. Стрельников продолжил трудовой путь. Сейчас за ним закреплено два «КамАЗа». На долю автотранспорта в хозяйстве приходится достаточно большой объем работы.

Перевозки всевозможных грузов, связанных с полевыми работами, доставка семян и удобрений к месту сева, вывоз урожая к точкам подработки и складирования.

Герою повествования, кроме привычных маршрутов по территориям родного сельхозпредприятия и Добринского района, приходится ездить и по городам России.

Работа напряженная, в последние годы интенсивность транспортных потоков на автодорогах заметно увеличилась. Это, в свою очередь, требует дисциплины и концентрации внимания за рулем.

В беседе с корреспондентом «ДВ» Валерий особо отметил своих коллег по работе, механизаторов и водителей. Все — настоящие профессионалы, квалифицированные, опытные и добросовестные.

— Мне нравится наш коллектив, — говорит В. Стрельников, — все ребята — трудяги, надежные и ответственные, всегда помогут в трудную минуту.

Исполнительный директор ООО «Битюг» Иван Болдин сообщил, что Валерий Стрельников по характеру очень трудолюбивый и абсолютно безотказный. Имеет немало поощрений от хозяйства, его портрет украшал районную Доску почета.

— Будь такая необходимость, он, наверное, сутками мог бы работать, — сказал он, — бывает, что выезжать приходится очень рано, а командировки случаются очень длительные, далеко за пределы Липецкой области. И не было случая, чтобы он отказался. Всегда с пониманием и с большой ответственностью относится к производственным заданиям.

А про то, как Стрельников может провести диагностику автомобиля «КамАЗ» на слух, знают все в округе.

По звуку работающего двигателя он может без ошибки определить малейшую неисправность и дать совет своим коллегам по ее устранению. И не только коллегам.

Общаясь по телефону со своим сыном Данилом, служившим, как и отец, в автороте, частенько консультировал его по вопросам ремонта закрепленной за ним автомашины.

Недавно в «Битюге» образовалась настоящая трудовая династия. Стрельников-младший, отдав долг Родине, по совету отца устроился водителем на «КамАЗ».

Молодость не мешает парню ответственно относиться к порученному делу. А советы Стрельникова-старшего дорогого стоят…