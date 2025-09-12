Повреждённую грузовой техникой дорогу ремонтируют в Задонском районе

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Задонском районе делают дорогу, которая была значительно повреждена грузовым транспортом. Участок находится между сёлами Репец и Ржавец, где много сельхозугодий и агропредприятий. Как сообщили в региональном минтрансе, уложенное 40 лет назад покрытие уже не обладало нужной прочностью.

Пришлось не только устранять просадки, но и местами восстанавливать основание дороги, менять разрушенные элементы водопропускных труб. Сейчас на участке ремонта уже лежит новое двухслойное покрытие из асфальтобетона. Подрядчик отсыпает щебнем и уплотняет обочины.

Дальше специалистам предстоит завершить обустройство остановок, асфальтирование съездов и примыканий, поменять барьерное ограждение и знаки, нанести разметку. Закончить работы планируют до конца осени. Качество покрытия по основному ходу уже проверяют дорожные лаборатории, срок гарантии на него составит четыре года.

«Ремонт дорожной инфраструктуры в сельской местности – важная часть комплексного развития территорий. Качественное покрытие и обустройство дорог способствуют улучшению транспортной доступности и безопасности движения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.