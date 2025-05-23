Повышают производительность в рамках федерального проекта уже 106 предприятий Липецкой области

Число предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда» в регионе достигло 106. Экономический эффект от реализации федерального проекта на территории Липецкой области на сегодняшний день составляет больше 500 млн рублей. Липецкая область и АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда» активно работают над повышением эффективности предприятий, помогают налаживать рабочие процессы и внедрять бережливые технологии.

С начала года к проекту присоединилось семь компаний. До конца года планируют еще порядка 10 предприятий. Это свидетельствует о заинтересованности региона в улучшении своих результатов. Цель федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика», — ежегодный прирост производительности труда средних и крупных предприятий на 5%.

Нацпроект открыт для различных сфер бизнеса, включая промышленность, сельское хозяйство, туризм и другие. Участвовать могут компании с годовой выручкой от 400 млн рублей, а для туристических предприятий — от 180 млн. Заявки на участие можно подать через ИТ-платформу Производительность.рф.

«Федеральный проект позволяет не только сделать производство более эффективным, но и улучшить условия труда для сотрудников. Многие предприятия Липецкой области, внедрившие бережливые технологии, оценили их преимущества и теперь постоянно оптимизируют производство для достижения наилучших показателей и снижения потерь», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.