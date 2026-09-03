Повышенная пожарная опасность в лесах установилась на юге Липецкой области

Пять дней подряд в лесах региона стабильно держался 3 класс пожарной опасности. Погода, несмотря на календарную осень, остается летней с ежедневным превышением нормы по температуре воздуха, сообщает министерство лесного хозяйства Липецкой области. В результате сегодня, 3 сентября, в лесах на юге региона – в Воловском, Добринском, Тербунском, Усманском и Хлевенском округах – Липецким гидрометеоцентром установлен 4 класс пожарной опасности. Это означает высокую опасность возникновения лесных пожаров. На остальной территории области сохраняется 3 класс пожарной опасности – это средний уровень.

Напомним, что в регионе введен особый противопожарный режим и действуют ограничения на посещение лесов и запрет на въезд в них авто-, мото- и электротранспорта. Эти меры направлены на снижение риска возгораний в лесах. В период действия особого противопожарного режима в лесах категорически запрещено разводить любой открытый огонь. В сухую жаркую погоду любая искра может привести к непоправимой беде.

«Усиленные меры предосторожности направлены на снижение рисков возникновения пожаров и, как следствие, сохранение здоровья и жизни людей и обитателей природы, поддержание экологического благополучия», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.