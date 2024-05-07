Пенсию в повышенном размере получают 41 601 житель Липецкой области старше 80 лет. Им начисляется удвоенная фиксированная доплата. В 2024 году её размер составляет 8 134 рубля, она не зависит от стажа и страховых взносов. Пенсионеры старше 80 лет получают вдвое больше — 16 269 рублей.

Повышение проходит автоматически и не требует обращения в отделения Социального фонда России. Удвоенная выплата придёт получателю в следующем месяце после юбилея. К примеру, если 80-летие липчанин отпраздновал 15 мая, повышенная пенсия ему поступит в июне вместе с доплатой за 15 дней мая. Далее выплаты будут приходить ежемесячно в установленные сроки.

В отделении Социального фонда Липецкой области отмечают, что право на повышенную фиксированную выплату имеют только получатели страховой пенсии по старости. Тем, кому назначена социальная пенсия или пенсия по потере кормильца, увеличение законодательством не предусмотрено. Не растёт фиксированная выплата и у инвалидов I группы: они уже получает её в двойном размере со дня установления инвалидности.