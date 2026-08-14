Повышенную пенсию за иждивенцев получают 16900 родителей Липецкой области

В Липецкой области 16877 родителей-пенсионеров получают повышенную пенсию за иждивенцев. В этом году прибавка к пенсии на одного иждивенца составляет более 3000 рублей в месяц.

Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности положена работающим и неработающим родителям-пенсионерам, если на их иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты до 23 лет.

Повышенная фиксированная выплата назначается за каждого иждивенца, но не более чем за трёх членов семьи. Размер надбавки составляет 1/3 от фиксированной выплаты к страховой пенсии, в 2026 году это 9584,69 рублей. Таким образом, надбавка за одного иждивенца будет 3194,90 рублей, за двоих — 6389,80 рублей, за троих — 9584,69 рублей.

В случае, когда оба родителя являются пенсионерами, то за одного и того же ребёнка пенсия может быть увеличена обоим.

Если право на повышенную фиксированную выплату возникло после назначения пенсии, то следует обратиться в клиентскую службу регионального Соцфонда. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку из учебного заведения.

Выплата надбавки к пенсии родителям-пенсионерам прекратится, если ребенок-студент будет отчислен из учебного заведения или переведён на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения. В случае, когда студент берёт академический отпуск, выплата повышенной пенсии родителям продолжается, отметили в СФР.