Повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве получают больше 8500 жителей Липецкой области. Размер «сельской» доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях по определенным профессиям и должностям — всего 500 специальностей, утвержденных правительством: агрономы, трактористы, пчеловоды, ветеринары, механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и другие профессии. Надбавка положена при стаже по этим профессиям не меньше 30 лет.

Доплата назначается при оформлении страховой пенсии по старости или по инвалидности, при этом никаких отдельных заявлений или справок не требуется. Все вопросы о начислении пенсий можно задать по телефону единого контакт-центра СФР: 8(800)100-00-01. Режим работы с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30.

«В Липецкой области сельское хозяйство – одно из ведущих направлений экономики. Так сложилось исторически. Сегодня липецкий АПК – это передовая отрасль, сочетающая современные технологии с многолетним опытом наших аграриев», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.