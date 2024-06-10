Повышенные надбавки к заработной плате получают более 3,8 тысячи медицинских работников Липецкой области, которые трудятся в небольших городах и сёлах. Размер специальной доплаты увеличен с марта 2024 года по поручению Президента РФ Владимира Путина и варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и населенного пункта, в котором он работает. Ранее максимальная сумма доплат составляла 18,5 тысячи рублей.

В населённых пунктах, где проживают меньше 50 тысяч человек, максимальный размер ежемесячной выплаты составляет 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей — для среднего медперсонала. Врачи центральных районных, районных и участковых больниц, расположенных на территориях Липецкой области с населением от 50 до 100 тысяч человек, ежемесячно получают 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей. Для медиков, работающих в городах и сёлах численностью свыше 100 тысяч человек специальная социальная выплата осталась прежней — от 4,5 до 18,5 тысячи рублей ежемесячно в зависимости от категории специалиста.

Выплата назначается проактивно и просчитывается автоматически с использованием данных электронного реестра сотрудников медицинских организаций, отметили в отделении Социального фонда России по Липецкой области.