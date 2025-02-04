Социальные выплаты жителям Липецкой области проиндексированы на 9,5% с 1 февраля. В первую очередь повышение коснулось граждан с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других липчан, которые пользуются федеральными льготами. В Липецкой области таких — более 160 тысяч, сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Вместе с ежемесячной выплатой увеличена и компенсация набора социальных услуг (НСУ). В него могут входить бесплатные лекарства, медицинские изделия, путёвка в санаторий, проезд на пригородных электричках. Отказавшись от НСУ, гражданин получает доплату к ежемесячному пособию, которая также проиндексирована.

Вырос на 9,5% и размер детских пособий. Так, маткапитал в 2025 году составляет 690 266, 95 рубля на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года. Семьи, где второй ребенок родился или усыновлен с 2020 года, получат материнский капитал в размере 912 162, 09 рубля. Остаток маткапитала у родителей, которые не успели его потратить, также увеличивается.

Повысились и единовременное пособие при рождении ребёнка, которое теперь составляет 26 941 рубль, а также минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих граждан до 10 103 рублей. Выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы проиндексированы впервые. Раньше они выплачивались в фиксированном размере — 10 000 рублей, сейчас это 10 950 рублей.

Проиндексированные выплаты начисляются отделением СФР по Липецкой области автоматически. Писать заявление и обращаться в офисы ведомства не нужно.