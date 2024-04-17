Еще раз продемонстрировали свою высокую квалификацию заведующие ФАПов (слева направо): О.А. Дулина, М.В. Сорокина, Н.И. Костомарова, Н.Д. Нижегородова, Н.И. Злобина, Н.А. Исаева, Н.Н. Иванюк, Н.В. Скоморохова, Е.Н. Ширяева, Е.Н. Лопатина.

Двенадцать медиков — заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами Добринского района — успешно завершили обучение на курсах повышения квалификации в Центре последипломного образования Липецка.

В течение двух месяцев они слушали лекции в режиме онлайн, еженедельно выезжали для участия в практических занятиях, которые проводились на базе Центра.

И, хотя все, кто проходил на этот раз курсы, — опытнейшие фельдшеры, у которых за плечами колоссальная практика работы в медицине, учеба не была лишней.

— Знаний много не бывает, — единодушно высказали они свое мнение после того, как получили соответствующие удостоверения.

Наибольшее количество часов в программе отводилось теме лечебно-диагностической деятельности. Много времени уделили профилактической работе ФАПов и, конечно же, практическим навыкам. Медицинские работники показывали, как правильно измерить артериальное давление, оказать неотложную помощь при травмах и несчастных случаях, к примеру, отрабатывали технику наложения жгута для остановки кровотечения и шины при переломе конечностей, демонстрировали другие важные навыки и умения.

Заведующая Александровским фельдшерско-акушерским пунктом О.А. Дулина показывает, как правильно нужно пеленать новорожденного.

Все двенадцать добринских фельдшеров имеют высшую категорию. Это и не удивительно. Специалисты они первоклассные. Так, Н.Д. Нижегородова из Средней Матренки заведует фельдшерско-акушерским пунктом с 1975 года. Отличник здравоохранения, награждена множеством почетных грамот — от министерской до муниципальных. Еще больший стаж у Н.А. Исаевой — заведующей ФАПом п. Кооператор.

Самой «молодой» по стажу в этой группе обучающихся была Е.Н. Ширяева, представлявшая Тихвинский участок, — она в профессии 26 лет.

Вообще, следует отметить, что во всех наших фельшерско-акушерских пунктах работают ответственные, высококлассные специалисты. Они первые, кто приходит на помощь сельским жителям в случае проблем со здоровьем. И, понимая это, работают оперативно, с полной отдачей сил, не считаясь с личным временем.

«К кадровому вопросу в медицине мы подходим разносторонне. В регионе действует целый комплекс мер поддержки, выплат и программ. Одна из форм обучения за счет региональной казны — повышение квалификации», — говорит Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области.

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Наша справка

На территории Добринского района открыто 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 17 из них укомплектованы кадрами полностью, в трех ФАПах прием осуществляют участковые врачи (по графику).

Проблем с жильем у медработников нет.

16 фельдшеров имеют высшую категорию, одна — молодой специалист, работающая в этой должности второй год.

Медицинские помещения находятся в хорошем состоянии, оборудованы всем необходимым для оказания неотложной помощи населению.

В 2019 году в с. Ольховка было введено в эксплуатацию новое современное здание ФАПа.