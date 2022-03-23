Отделение Липецк Банка России и областное управление социальной политики провели рабочую встречу, на которой договорились реализовать в 2022 году комплекс мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности липчан разных возрастов.

Так, для пенсионеров региона организуют возможность коллективного участия в весенней сессии проекта «Пенсион ФГ». Люди старшего поколения чаще всего становятся жертвами аферистов. На онлайн-занятиях можно будет узнать, например, как распознать финансовых мошенников, какие меры нужно принять, чтобы защитить себя и своих близких.

В мае пройдет интенсив для педагогов Центра помощи семье и детям «Большая Медведица». Эксперты Банка России поделятся рекомендациями по проведению проекта «ДОЛ-игра». Игры по финансовой грамотности станут прекрасным дополнением при организации досуга юных липчан.

В июне для молодых многодетных семей региона планируется провести онлайн-конкурс «Семейная копилка». Участники создадут из подручных средств копилки, подготовят творческие презентации и поделятся секретами планирования и ведения семейного бюджета.

«Некоторые инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности липчан разных возрастов и любого социального статуса, уже начали работать. С этого года во всех МФЦ транслируют просветительские ролики. Жители региона в наглядной форме получают советы о том, как упорядочить свои расходы, грамотно выбирать финансовые продукты и обезопасить себя от мошенников», — прокомментировал управляющий Отделением Липецк Банка России Дмитрий Чебряков.